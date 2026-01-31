El Elche quiere recuperar la esencia ante el Barcelona

Recuperar la esencia. Es el objetivo del Elche tras un dubitativo inicio de 2026. El equipo ilicitano aún no ha ganado este año y la distancia con el descenso se ha reducido. El colchón es de tres puntos. Los franjiverdes ya han demostrado que se crecen ante los ‘grandes’ y este sábado quieren plantarle cara al líder de la Liga, el FC Barcelona.

Las bajas condicionarán el once de Eder Sarabia. En el costado diestro hay problemas con las ausencias de Josan, Héctor Fort y Álvaro Núñez. Febas se pierde el choque por sanción. El Elche tendrá que sobreponerse a la plaga de bajas.

El Barça, sin Pedri, llega lanzado tras colarse en octavos de Champions League. En Liga es líder y en Copa sigue vivo. Los culés levantaron la Supercopa de España hace menos de un mes en Arabia Saudí.

El Elche toma como referencia el duelo de la primera vuelta. No le dio para rascar algo positivo en Montjuic, pero fue superior al Barça en algunos registros del juego.

Sarabia está pendiente de la evolución de Rafa Mir y Pedro Bigas. Parece que el delantero de Cartagena empezará desde el banquillo. Más opciones de ser titular tiene el capitán, aunque el preparador franjiverde no arriesgará lo más mínimo.

Lucas Cepeda se estrenará en la convocatoria y todo apunta a que podría tener minutos en el segundo acto. La principal incógnita es quién actuará como carrilero diestro. Pedrosa, a pierna cambiada, emerge como principal alternativa.

El Martínez Valero registrará un nuevo lleno con más de 30.000 espectadores. El Elche necesita reaccionar y, aunque el rival no sea el más propicio, confía en sacar algo positivo.