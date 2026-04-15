Elche prueba la viabilidad del uso de autobuses eléctricos articulados con capacidad para 120 pasajeros

La concesionaria del transporte público en autobús de Elche (Avanza Elche) ha comenzado a realizar pruebas con autobuses eléctricos articulados, que tiene capacidad para llevar hasta 120 pasajeros, con la vista puesta en poder comenzar a usar vehículos de esas características en un futuro a corto y medio plazo.

Las pruebas en circulación real se desarrollan esta semana, sin pasajeros, en las líneas K1, K2, B y D, según ha explicado Claudio Guilabert, concejal de Movilidad.

Lo vehículos cuya viabilidad se está evaluando tiene 18 metros de longitud.

El concejal ilicitano responsable del área de Movilidad ha explicado este miércoles que se está probando “la capacidad técnica y operativa de estos vehículos en condiciones reales”, al tiempo que ha destacado que la prueba, que se desarrolla durante esta semana, forma parte de una estrategia para “seguir modernizando el transporte público y aumentar el número de usuarios”.

Cuatro fases

El plan de pruebas que se ha impulsado se estructura en cuatro fases. La primera se centra en la verificación documental y técnica del vehículo.

La segunda en pruebas en cochera, mientras que la tercera, que es la que actualmente está en marcha, consiste en la circulación por las calles de Elche sin pasajeros, con especial atención a aspectos clave como rotondas, bordillos, accesos al hospital o calles estrechas.

La última fase analizará la capacidad del taller para asumir el mantenimiento de estos vehículos.

Ángel Luis Andreu, gerente de operaciones de Avanza Elche, ha explicado que el estudio aborda tanto la operatividad del vehículo en circulación como aspectos clave como la carga eléctrica, la adaptación de paradas, que deberán pasar de 12 a 18 metros, o la formación de conductores.