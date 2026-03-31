Elche se prepara para ser sede en abril y mayo de distintas fases autonómicas y partidos por ascensos en varios deportes

Elche va a acoger durante las próximas semanas, en los meses de abril y mayo, varias fases autonómicas y de ascenso en disciplinas como el baloncesto, el balonmano y el voleibol, con una presencia destacada de clubes ilicitanos.

Va a ser al paraguas de la Capital Mediterránea del Deporte.

En baloncesto, el nuevo pabellón ‘Sara Marín y María Díez’ acogerá del 10 al 12 de abril la Fase Final Autonómica Junior Femenina, con la participación de cuatro equipos de la Comunitat Valenciana.

Además, del 24 al 26 de abril, el mismo pabellón será sede de la Fase Final Autonómica Cadete Masculina y, más tarde, el 23 de mayo se disputará la competición autonómica preferente preinfantil masculina y femenina, con la participación de ocho equipos.

En balonmano, el 25 de abril, en el pabellón Esperanza Lag se celebrará la Fase Final Autonómica Infantil Femenina y Cadete Femenina/Masculina, con la participación de 18 equipos, de los que 12 serán femeninos y 6 masculinos.

En voleibol, el 18 de abril tendrá lugar la Final Autonómica Alevín, con 28 equipos participantes, 16 femeninos y 12 masculinos.

El 19 de abril se disputará el Clasificatorio para el Campeonato de España Benjamín, con más de 20 equipos previstos, pendiente todavía del cierre definitivo de inscripción. Ambas citas tendrán como sede el Pabellón Sara Marín y María Díez. Además, del 24 al 26 de abril, Elche albergará la Fase de Ascenso a Superliga 2 Masculina, que se desarrollará entre el Pabellón Sara Marín y María Díez, el Palau de la UMH y el Pabellón Esperanza Lag.

Por otro lado, en rugby, el equipo femenino mantiene serias opciones de ascender, a la espera del resultado del próximo fin de semana. En waterpolo, el equipo masculino del Club Waterpolo Elche disputará el play off de ascenso a Primera Nacional tras situarse entre los cuatro mejores de su categoría. Y en balonmano, el equipo masculino del Club Balonmano HD Torrellano jugará el play off de ascenso a Primera Nacional después de finalizar como líder de su grupo, con la intención de que esa fase pueda celebrarse en el Pabellón Isabel Fernández de Torrellano.