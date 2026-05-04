El Elche, pendiente del Sevilla-Real Sociedad

El Elche cortó su progresión en Vigo tras caer por 3-1 ante el Celta. De momento, la renta sobre el descenso sigue siendo de cuatro puntos. Toca esperar al resultado del Sevilla-Real Sociedad. Si los hispalenses son capaces de ganar, el Alavés caerá a la zona roja y el equipo ilicitano se quedará a dos puntos.

Este sábado hay un Elche-Alavés en el Martínez Valero. El partido está marcado en rojo en el calendario por ambas escuadras desde hace meses, conscientes de lo que habrá en juego en el feudo franjiverde. Una victoria del Elche podría ser un paso casi definitivo de cara a la salvación.

La jornada en Primera ha permitido coger aire al Mallorca tras su victoria en Montilivi. Girona, Espanyol y Valencia siguen sin cerrar su permanencia. Llegan a las últimas cuatro jornadas necesitando, como mínimo, una victoria para alcanzar la salvación.

Para el Elche, sus últimos cuatro rivales son Alavés, Real Betis, Getafe y Girona. En Vigo se volvió a las andadas a domicilio, con un equipo carente de profundidad y con errores defensivos que le condenaron.

Con los resultados de las últimas jornadas, parece que la permanencia podría estar algo más barata de lo que se preveía hace unas semanas. Aún así, todo hace indicar que se necesitarán entre 41 y 42 puntos para lograr la permanencia en Primera División. Al Elche, por tanto, le bastarían en torno a cuatro puntos.