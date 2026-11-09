El Elche pasará el parón en descenso

El Elche vuelve a los puestos de descenso y pasará el parón de selecciones en zona roja. Las dos derrotas consecutivas en el Martínez Valero y el empate del Levante en Vigo meten a los de Martín Anselmi entre los tres peores de Primera División. A la vuelta de la 'ventana FIFA' se jugará el Levante-Elche en el Ciutat.

La buena racha que llevaba el Elche se rompió ante el Valencia. Tras cuatro encuentros sin perder, la derrota en el derbi frenó la 'remontada' franjiverde. Ante el Betis se compitió: el cuadro ilicitano fue superior en el primer acto, pero acabó sucumbiendo ante la calidad verdiblanca en el segundo período.

A punto de alcanzar el primer tercio de Liga, el Elche acumula dos triunfos, cuatro empates y seis derrotas. Los de Anselmi están pagando su pobre rendimiento en el Martínez Valero, puesto que a domicilio tiene números de equipo de Europa.

Valencia y Málaga acompañan al Elche en puestos de descenso. Los 'che', con un punto menos, volvieron a la senda de la derrota ante el Real Madrid; los andaluces transmiten malas sensaciones y siguen colistas sin una sola victoria en lo que llevamos de temporada en Liga.