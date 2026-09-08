Elche da luz verde al nuevo centro social en el Pla Norte

El Ayuntamiento de Elche ha adjudicado el arrendamiento de un inmueble destinado a albergar el nuevo centro social de la zona Pla Norte, correspondiente a la Zona 4 de la nueva organización territorial de los Servicios Sociales de Atención Primaria.

El nuevo centro estará ubicado en la calle Capitán Baltasar Tristany y concentrará en un mismo equipamiento los servicios de Atención Primaria de Servicios Sociales, dependencias de Juventud y una OMAC, con el fin de facilitar una atención más próxima y accesible a los vecinos de Corazón de Jesús, Obispo Siuri, Pla Oeste y El Pla.

El nuevo inmueble permitirá superar las limitaciones de espacio y funcionalidad del actual centro y contará con despachos para la atención social, una Unidad Administrativa de Centro, una amplia sala de reuniones y los espacios necesarios para el trabajo de los equipos profesionales. La nueva distribución favorecerá además una intervención interdisciplinar y coordinada.

El nuevo espacio dispondrá de zonas destinadas a talleres, actividades y programas dirigidos a diferentes colectivos y edades, con iniciativas como talleres de memoria, psicología, guitarra, yoga, gimnasia o pintura.

“Queremos que el centro esté abierto al barrio, que sea un espacio de participación y convivencia y que contribuya a reforzar el trabajo comunitario y la participación de los vecinos” ha señalado Celia Lastra, edil del área.

Asimismo, la concentración de servicios permitirá optimizar recursos y generar un ahorro municipal, al poder rescindir los actuales alquileres del centro juvenil, la sala juvenil y la OMAC de la zona.