Elche inaugura el nuevo pabellón ‘Sara Marín y María Díez’ con un intenso fin de semana de competiciones

Elche va a sumar en la tarde de este viernes una nueva infraestructura deportiva a la amplia red de esas dotaciones con la que cuenta el municipio.

Se trata del pabellón inclusivo ‘Sara Marín y María Díez’, que va a ser inaugurado a las 17:30 horas.

Tras ese acto de inauguración, el nuevo recinto deportivo, que está junto al centro comercial L’Aljub, acogerá su primer evento deportivo: un partido de la selección femenina de baloncesto en silla de ruedas frente a un combinado de las mejores jugadoras de esa disciplina deportiva en el torneo nacional de la misma.

A partir de ahí, el fin de semana, trae a la ciudad y al nuevo pabellón de deportes inclusivos el clasificatorio para la Copa de España Base de Conjuntos, en el que este sábado van a participar alrededor de 300 gimnastas de categorías prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil.

También el sábado se va a celebrar el autonómico de la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual de la Comunitat Valenciana (FEDICV), con la participación de 19 deportistas del Club Deportivo Algar de Elche y dos gimnastas procedentes de Valencia.

Además, se han programado exhibiciones de gimnastas de corta edad, la II Fase de la Liga Promesas, en la que competirán cerca de 160 gimnastas no federadas que comienzan su trayectoria en competición, así como que la jornada concluirá con el Nivel Federación, que reunirá a unas 100 gimnastas federadas.

El domingo, el pabellón ‘Sara Marín y María Díez’ será el turno de ese autonómico en las categorías Nacional Base y Absoluto, con la participación de alrededor de 130 gimnastas.