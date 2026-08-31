El PP de Elche estrena el nuevo curso político con un mensaje: ‘Somos lo que hacemos’

'Somos lo que hacemos’. Con este lema ha arrancado el PP de Elche el curso político tras el parón del verano, que, en esta ocasión, comienza con la vista puesta en el horizonte de mayo de 2027, mes en el que habrá elecciones municipales y autonómicas.

El PP ilicitano afronta los próximos meses realizando balance de la acción de gobierno en los últimos tres años y medio, así como con la confianza de poder impulsar ante de esos comicios proyectos importantes.

Entre estos últimos, el presidente del PP de Elche, Pablo Ruz, que también es el alcalde del municipio, ha destacado que le gustaría que antes de mayo del próximo año pueda comenzar el desmontaje del mercado provisional de la avenida Comunitat Valenciana o la construcción del centro sociocultural de El Altet.

Pablo Ruz ha retomado este lunes la actividad tras las vacaciones de verano y lo ha hecho compareciendo públicamente acompañado de la coordinadora del PP ilicitano, Inma Mora, y de la secretaria general de la formación política, María Bonmatí.

Ruz ha destacado que en los tres años y medio que han trascurrido de legislatura, la acción de gobierno municipal en el Ayuntamiento de Elche ha favorecido el impulso de inversiones por un volumen superior a los 115 millones de euros.

Ha puesto en valor que se han ejecutado o están en marcha proyectos en los barrios y las pedanías, así como la construcción, entre otras dotaciones públicas, del centro cultural de Jayton, la rehabilitación integral del viejo Mercado Central o los avances en los proyectos de la finalización de la Ronda Sur y de la ampliación del parque empresarial.

Por otro lado, Pablo Ruz ha realizado un balance positivo del trabajo que ha realizado el gobierno local que lidera como alcalde del PP con la participación en el mismo de Vox.

En este sentido, Ruz ha señalado que cuando la coalición PP-Vox accedió al gobierno local tras las elecciones municipales de mayo de 2023 se encontró un municipio que “estaba dormido”, como consecuencia, ha criticado, de la inacción del anterior gobierno local del PSOE y Compromís. Ha añadido que en la actualidad el municipio “está en pie y en plena transformación”.