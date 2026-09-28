Elche y Elda acogen la celebración de la tercera edición de Footwear Design JAM

Elche y Elda han sido escenario durante el último fin de semana de este mes de septiembre de la tercera edición de la iniciativa Footwear Design JAM promovida por la Fundación FICIA y ‘3DSOUL School’ en la que la creatividad, el diseño y las nuevas tecnologías aplicadas al calzado han confluido como ingredientes principales de su desarrollo.

Durante las jornadas del sábado y del domingo, los participantes en la iniciativa han afrontado el reto de desarrollar una propuesta de diseño de calzado en apenas 48 horas. Han trabajado con diferentes herramientas digitales de diseño 2D y 3D, además de apoyarse en la Inteligencia Artificial para explorar nuevas ideas y posibilidades.

A diferencia de una competición centrada en la perfección técnica, Footwear Design JAM ha buscado poner el foco en la creatividad, la experimentación y la capacidad para transformar una idea en una propuesta de calzado, generando un entorno en el que los participantes puedan probar nuevas herramientas, compartir conocimientos y explorar otras formas de diseñar.

Los trabajos realizados han sido valorados por un jurado especializado, que ha sido el encargado de seleccionar los proyectos ganadores.

Desde la Asociación Valenciana de Empresas de Calzado, “la iniciativa busca acercar a los participantes a una realidad cada vez más presente en la industria del calzado” como es “la incorporación de tecnologías digitales en los procesos de diseño y desarrollo de producto final”.

Así, “herramientas de modelado 3D, ilustración digital o Inteligencia Artificial están ampliando las posibilidades de los profesionales creativos y modificando la manera en la que una idea puede evolucionar desde sus primeras fases hasta convertirse en un producto”.

En ese contexto, Avecal considerado que “Footwear Design JAM pretende convertirse en un espacio de experimentación y encuentro entre talento, creatividad y tecnología, al mismo tiempo que contribuye a despertar el interés por una industria que está incorporando nuevos perfiles y competencias digitales”.