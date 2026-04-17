La crónica del tiempo

Elche, Crevillent y Santa Pola tienen por delante un fin de semana para disfrutar del sol y las temperaturas suaves

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Vista del palmeral del Parque Municipal de Elche.
Vista del palmeral del Parque Municipal de Elche. | Onda Cero Elche

El tercer fin de semana del mes de abril aterriza en la comarca del Baix Vinalopó con la previsión meteorológica de soleado, con viento flojo y con temperaturas máximas que van a ascender ligeramente respecto a las registradas en los últimos días.

Tanto mañana sábado como el domingo, el termómetro va a rondar valores máximos en Elche y Crevillent de 24 grados centígrados, mientras que en Santa Pola se quedará 21.

Es viernes, el día apunta también a ser soleado con paso puntual de alguna nube alta, con brisas marinas a partir de mediodía y temperaturas que van a subir un poco.

En Elche y Crevillent se esperan máximas de 23 grado. En Santa Pola serán un poco más suaves, rondando los 20.

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