Elche, Crevillent y Santa Pola despiden septiembre con un martes de intervalos de nubes y posibilidad de chubascos débiles

Los tres municipios de la comarca del Baix Vinalopó tienen delante tenemos un último día del mes de septiembre con nubes y claros. Tras una madrugada lluviosa, existe la posibilidad de que se registre aún algún chubasco débil de forma ocasional.

A partir de mediodía habrá suaves brisas marinas y las temperaturas máximas no van a experimentar cambios, de modo que van a rondar los 25 grados centígrados en Elche, Crevillent y Santa Pola.

Mañana miércoles se dará la bienvenida a octubre con más sol que nubes y temperaturas suaves.