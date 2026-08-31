Elche ya conoce el calendario definitivo para el nuevo curso escolar 2026-2027

Los alumnos de Elche y sus pedanías ya cuentan con el calendario escolar definitivo para este nuevo curso 2026-2027. Los primeros en volver a la rutina serán los matriculados en Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional, el miércoles de la semana que viene, día 9.

El 14 de septiembre también comenzarán las clases para el alumnado de Formación de Personas Adultas, enseñanzas artísticas y determinadas enseñanzas de Formación Profesional. Asimismo, el 21 de septiembre será el turno de las Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial. Finalmente, el 28 de septiembre se retomarán las enseñanzas destinadas a la obtención de títulos oficiales de idiomas.

Respecto a las vacaciones, los festivos de Navidad se extenderán del 23 de diciembre al 6 de enero, ambos incluidos, mientras que las vacaciones de Semana Santa serán del 24 de marzo al 5 de abril, y comenzarán el Miércoles Santo en lugar del Jueves Santo.

En cuanto a los días no lectivos de carácter local, en Elche y El Altet serán el 7 de diciembre y el 3 de mayo. Individualmente, en Elche, el 12 de febrero también será festivo y, por su parte, El Altet contará con el día 2 de octubre, con motivo de las fiestas de la pedanía.

El calendario se completa con los días festivos correspondientes al 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana; 12 de octubre, Fiesta Nacional de España; 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción y 19 de marzo, Día de San José.

Por último, el curso finalizará el 11 de junio para la Formación de Personas Adultas y Enseñanzas artísticas, y el 18 de junio para los alumnos de Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial.