Elche congela las tarifas de agua en 2027 y proyecta acabar la red de agua en Llano de San José

Todas las tarifas de agua quedarán congeladas el próximo año 2027.

Así lo va a acordar la semana que viene el Consejo de Administración de la empresa mixta Aigües d’Elx que, según ha avanzado hoy el alcalde de Elche Pablo Ruz va a abordar otros asuntos como la inversión de 420.000 euros en la ejecución de la segunda fase de dotación de agua potable en el Llano de San José y la adjudicación de la última fase de creación de red de alcantarillado en Peña Las Águilas, que supondrá una inversión de 1,5 millones de euros.

En el Llano de San José se va a desplegar una red de tuberías para llevar el agua potable a unas 28 fincas y al centro social de la zona.

En el caso de Peña Las Águilas se va a adjudicar el proyecto para la conexión de la totalidad de la red de alcantarillado secundaria creada por Aigües d’Elx en distintas fases en los últimos años con la conexión principal del alcantarillado, de modo que las viviendas puedan, por fin, estar conectadas con el colector principal de la Confederación Hidrográfica del Segura.

Por otro lado, María José Toledo, gerente de la empresa mixta encargada de la gestión del ciclo integral del agua en Elche, ha avanzado que el Consejo de Administración de la mercantil, que se celebrará dentro de una semana, aprobará el impulso de la reforma de la sede de la empresa donde se va a proyectar un centro de innovación y digitalización de servicios.

Toledo también ha puesto en valor la decisión de congelar en 2027 todas las tarifas de agua en el municipio.

En torno al consumo del agua, el alcalde de Elche ha señalado que, en el apartado industrial, el mismo ha registrado este año un incremento de hasta el 4 %, que es un índice que se dispara al 12 % teniendo en cuenta la subida del consumo registrado por las empresas el pasado año.