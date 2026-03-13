Elche cierra su Plan de Sostenibilidad Turística con la creación de una tarjeta para el visitante y la instalación de señalización inteligente

La colocación de señalización inteligente en torno a hitos patrimoniales y turísticos de Elche, unido a la creación de una tarjeta turística de la ciudad son las dos actuaciones, aprobadas ya por el equipo de gobierno, que van a completar el desarrollo del Plan deSostenibilidad Turísticas del Ayuntamiento ilicitano.

La nueva señalización se va a instalar en distintos formatos (tótem, mesa, paneles o atriles) y facilitará la orientación de los visitantes, enriqueciendo al mismo tiempo su recorrido por la ciudad. Incluirán códigos QR y tecnología accesible.

Esa señalización se va a instalar en una veintena de localizaciones. Entre otros puntos estará en el entorno de la basílica de Santa María, en el Palacio de Altamira, la Calahorra o en el Parque Municipal.

Por otro lado, la tarjeta turística que se va a poner en marcha, que se va a llamar ‘VisitElche Card’, es una herramienta digital que va a permitir desde fomentar el consumo del turismo en la ciudad ayudando a poner en valor los productos que ofrece el municipal a facilitar el acceso a los mismos.

Habrá tres modalidades de tarjeta: 24, 48 y 72 horas.

Entre otros aspectos, como elemento común las tarjetas turísticas facilitarán a modo de bono la entrada en museos municipales, así como el uso del tren turístico y del autobús urbano.

Además, la tarjeta de 48 horas dará opción a una visita turística guiada centro histórico, que es algo que también tendrá la de 72 horas, que añadirá un servicio más: el uso de Bicielx.

“Es una tarjeta turística digital que va a permitir fomentar el consumo del turismo en nuestra ciudad ayudando a poner en valor los productos que tenemos, facilitando el acceso a los mismos y ofreciendo información muy valiosa a los gestores turísticos sobre cómo se comportan los visitantes”, ha explicado este viernes Irene Ruiz, concejala de Turismo.