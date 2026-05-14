Elche celebrará el VI Festival de la Canción el 6 de agosto en el Hort de Baix

Elche acogerá el próximo 6 de agosto una nueva edición del Festival de la Canción Festes d’Elx que este año alcanza su sexta edición. El evento tendrá en el Hort del Baix a partir de las 21:30 horas y contará con entrada gratuita hasta completar aforo.

El evento, organizado por EMYC Talent Academy con la colaboración del Ayuntamiento de Elche, mantiene sus dos categorías: Juvenil, para participantes entre 8 y 15 años, y Adulto, dirigida a jóvenes entre 16 y 25 años. Las personas interesadas en participar deberán enviar un vídeo interpretando una canción, con una duración máxima de un minuto y medio, al correo electrónico festivaldelacancionfestesdelx@gmail.com entre el 1 y el 15 de junio. Los 20 finalistas actuarán en directo ante el jurado profesional.

La organizadora de certamen, Oriana Quintero, ha explicado que el festival “ya es un referente en toda la provincia y gracias a él muchos de los artistas ganadores han podido continuar con sus carreras y abrirse camino en concursos y programas de televisión”.

Por su parte la edil de Festejos, Inma Mora, ha destacado que “el Hort de Baix se ha convertido en un referente y en un magnífico escenario que acoge a verdaderos artistas esa noche” Además, ha agradecido el trabajo de la organización “por escoge run año más Elche como sede de este gran festival y por seguir apostando por el talento joven”.

En esta sexta edición, la gala contará además con la actuación especial de la mezzosoprano Merlyn Cruz, finalista del programa de Televisión Española ‘Locos por la Ópera’, que actuará durante la deliberación del jurado.

El director del festival, Manuel Ramos, ha destacado “al ambiente único que ofrece el Hort de Baix durante las fiestas patronales y la apuesta continua por la música y los jóvenes artistas que cada año participan”