Elche celebra la Semana del Orgullo de la mano del colectivo TEMIS LGTBIQ+

Desde una mesa redonda sobre Modelos de familia, hasta concursos de Caminar con Tacones o Lanzamiento de Bolso pasando por un espectáculo de las mejores Drag Queen de Elche, Murcia y Alicante, todo tiene cabida en la Semana del Orgullo de Elche que comienza este martes día 8 y se prolongará hasta el sábado día 12. La mayor parte de las actividades se celebran en distintos espacios del barrio del Raval y huertos adyacentes, son abiertos y con participación libre y toda la programación se puede consultar en el Instagram de Temis LGTBIQ+.

Su presidente, Alex Zulfo, ha explicado que la Mesa Redonda sobre Políticas LGTBI que han incluido en esta programación no contará con la participación de representantes ni del PP ni de VOz a los que no han invitado "porque entendemos que sus propuestas políticas están frenando el avance de los derechos del colectivo".