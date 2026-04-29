Elche celebra el Día del Comercio Justo el próximo 9 de mayo en la Plaza dels Algeps

El Ayuntamiento de Elche, a través de la concejalía de Cooperación y Acción Social, y en coordinación con la Coordinadora valenciana ONGD, celebrará el próximo 9 de mayo el Día del Comercio Justo en la Plaza dels Algeps, en horario de 10.30 a 14.30 horas.

La jornada contará con la feria “COMBOI JUST”, que durante toda la mañana reunirá a diversas organizaciones comprometidas con la promoción de prácticas comerciales éticas y sostenibles. El objetivo es visibilizar el trabajo de las ONGD de cooperación internacional, generar un espacio de encuentro lúdico junto a otros agentes de transformación social y compartir con la ciudadanía el amplio abanico de alternativas de consumo y activismo que impulsan estas entidades.

Durante la jornada, los asistentes podrán conocer de primera mano productos elaborados bajo criterios de comercio justo, que garantizan condiciones laborales dignas y respeto por el medio ambiente. Además, las entidades participantes ofrecerán información sobre sus proyectos y acciones encaminadas a apoyar a productores y artesanos en países en vías de desarrollo.

Esta jornada también incluirá actividades paralelas como juegos y talleres, stands informativos, degustaciones, exhibición de capoeira, concierto musical y actuación teatral.

El evento está dirigido a toda la ciudadanía y supone una oportunidad para promover el consumo consciente y fortalecer las redes locales e internacionales de comercio justo.