El Elche de Beccacece cumple un año

Es 21 de marzo. Sebastián Beccacece celebra su primer aniversario como entrenador del Elche. Hace un año fue anunciado como técnico del conjunto franjiverde para lo que restaba de temporada en Primera División y una campaña más. Su objetivo era adelantar el trabajo de cara al nuevo curso, en el que el Elche debía afrontar el difícil reto de regresar a Primera División tras el descenso a Segunda División. No era una misión sencilla, pero la afrontó con valentía, decisión, ilusión y un entorno de uñas tras lo acontecido durante el Centenario.

Beccacece tenía 42 años y llegaba al Elche después de una dilatada trayectoria en el fútbol sudamericano. Desde los 20 su vida había estado vinculada al trabajo en los banquillos, como segundo de Jorge Sampaoli o como responsable de diferentes equipos de Argentina, Chile, Perú o Ecuador. Se estrenó como ayudante de Sampaoli en el cuerpo técnico de Sport Boys, Coronel Bolognesi y Sporting Cristal, en Perú; CD O'Higgins y Universidad, en Chile; y Emelec, en Ecuador. Fue segundo técnico de las selecciones nacionales de Chile y Argentina, también con Sampaoli, y primero en Argentina en Defensa y Justicia, en tres etapas distintas; Universidad de Chile, Independiente, Racing de Avellaneda y de la selección argentina sub-20.

En su palmarés como entrenador figuran el campeonato de Liga, de Copa y de la Copa Sudamerica con el Universidad de Chile, tres títulos en el mismo campeonato (2011) que nadie antes había logrado con un club en ese país; una Recopa Sudamericana con Defensa y Justicia (2021), club humilde en Argentina que se transformó bajo la dirección deportiva de la mano de Christian Bragarnik y el mando técnico de Beccacece; y la Copa América con Chile, en 2015, como asistente de Jorge Sampaoli.

Esa trayectoria no fue suficiente para gozar de un margen de confianza por parte de la afición del Elche. Fue el tercer entrenador contratado en la temporada del Centenario del club y el encargado de terminar la campaña en Primera pensando en Segunda. A la tercera fue la vencida. Antes, Christian Bragarnik ya había intentado contratarle, sobre todo tras la destitución de Francisco Rodríguez. El JIRA Panel UEFA no se pronunció a tiempo para concederle la licencia para entrenar en Europa y eso provocó que la entidad se decidiera por Pablo Machín. Tras el fracaso con este técnico en el banquillo, con el Mundial de Qatar por en medio y el mercado de invierno, Beccacece llegó al club el 21 de marzo de 2023, días después de la derrota del Elche ante la Real Sociedad (2-0).

Beccacece debutó con cinco derrotas antes de iniciar su escalada en el Elche

El estreno de Sebastián Beccacece en el banquillo del Elche se produjo el 1 de abril de 2023, contra el FC Barcelona. Ya en su primera alineación dejó claras sus intenciones de moldear su propio estilo en LaLiga. Retrasó al centrocampista Omar Mascarell a la posición de defensa central para ofrecer una mejor salida de balón, con Gumbau más adelantado y dejando a José Ángel Carmona como pieza libre para sorprender desde atrás cuando el equipo tenía el balón. Pese al gol de Lewandowski, a los 20 minutos, el Elche estuvo bien en ese estreno, aunque la lesión de Carmona terminó por descoser el plan y abrir la goleada al conjunto azulgrana (0-4).

Tres victorias, tres empates y una derrota con el Elche en la recta final de Primera

Desde de la derrota ante el Barça llegaron otras cuatro seguidas: Osasuna (2-1), Girona (2-0), Valencia (0-2) y Celta (1-0). En esos encuentros, ya con John instalado en el puesto de pivote, después de cuatro largos meses de lesión por una fractura en el peroné. A partir de ahí, en las últimas siete jornadas, con el descenso pendiente de ser oficial, el equipo ilicitano estrenó su primera victoria de la era Beccacece, con el 4-0 ante el Rayo Vallecano, más los triunfos ante Atlético de Madrid (1-0) y Athletic Club (0-1); los empates ante Getafe, Sevilla y Cádiz, todos con 1-1; y la derrota ante el Almería (2-1). Durante muchos de esos partidos, especialmente en el primer tramo de su calendario, tuvo que soportar un ambiente hostil y las críticas desde las gradas, con pitidos cuando se nombre se anunciaba por megafonía.

Beccacece empezó a mover a sus jugadores de puesto para moldear su estilo de juego

La mejoría en la imagen y en los resultados con los que el equipo finalizó en Primera División le dieron un boto de confianza a Beccacece para afrontar la temporada del ascenso a la máxima categoría. La idea inicial era mantener al máximo el bloque de jugadores con los que contaba Beccacece, pero poco a poco se fueron marchando piezas importantes de las que terminaban contrato: Palacios, al Cruzeiro; Mascarell, al Mallorca; o Gumbau, al Granada. Quedaba la esperanza de retener a los que pertenecían al club, pero se confirmaron, en la recta final del mercado, los traspasos de Ponce, al AEK Atenas; Pere Milla, al Espanyol; y Lucas Boyé, al Granada. Tocaba rearmar la plantilla: sólo once futbolistas se quedaron de la plantilla de Primera.

Elche CF: Mal inicio en Segunda y la reacción tras ganar al Andorra, con gol de Borja Garcés

El Elche comenzó mal la temporada y de las nueve primeras jornadas de Liga en Segunda División sólo pudo ganar dos (Villarreal B y Leganés), empatar dos (Racing de Santander y Real Valladolid) y sumar cuatro derrotas (Racing Club de Ferrol, Eibar, Burgos y Sporting de Gijón. Especialmente dolorosas fueron las sufridas en El Plantío y en El Molinón-Enrique Castro ‘Quini’. Tanto fue así que Beccacece se impuso un ultimátum tras el 2-0 ante el Sporting: “Los entrenadores vivimos de los resultados y si no se dan, nos vamos”. “Merecemos más puntos, pero no es una cuestión de sensaciones, sino de orgullo personal y no tiene sentido forzar”, sentenció.

Beccacece, un ultimátum con un mensaje de fondo: activar a la plantilla

Las frases de Beccacece tenían un mensaje de fondo, que iba dirigido al corazón del vestuario. El técnico creía en su plan y en sus ideas, pero quería saber qué sentían los futbolistas. Y lo comprobó una semana después ante el Andorra, un partido que lo cambió todo. El partido se complicó, pero los jugadores lucharon hasta la extenuación para ganar y salvar a su técnico. El gol de Borja Garcés le dio el giro a la tortilla, en el minuto 89. El estadio Martínez Valero entró en ebullición durante esos minutos finales y el equipo lo celebró con la grada tras el pitido final. Beccacece, sin embargo, se metió rápido en el vestuario. Confirmó en la sala de prensa que estaba dispuesto a seguir tras lo visto en el terreno de juego, pero aún quedaba mucho trabajo por delante: “No habrá más situaciones límite por mi parte; otra cosa es lo que decía la propiedad y la dirección deportiva”.

Bragarnik, a Beccacece: "No te vas ni loco"

En medio de todo esto, la opinión de Christian Bragarnik siempre fue la misma: “No te vas ni loco”, le respondió el propietario del Elche a su entrenador cuando le planteó el ultimátum. Sin embargo, el empresario argentino era conocedor de que era una decisión personal motivada por los malos resultados y las críticas airadas de la afición y de una parte del entorno. Bragarnik sabía que el objetivo era aguantar hasta el mercado de invierno para terminar de mejorar la plantilla en el mercado de invierno con “cuatro o cinco fichajes”, como reconoció en su entrevista en Onda Cero. El equipo apretó los dientes y llegó ‘vivo’ a la Navidad.

Un mercado de invierno en el Elche convulso con salidas necesarias, pero muy criticadas

Fueron seis fichajes los que llegaron en enero, con otras seis salidas. Algunas de ellas muy dolorosas para el aficionado: Edgar Badia, al Real Zaragoza; Sergio León, al Eibar; Fidel, en el último día del mercado, al Albacete. También hicieron las maletas Lautaro Blanco (Boca Juniors), Raúl Guti (Real Zaragoza) y Álex Martín (Racing Club de Ferrol). Ninguno de ellos ha logrado mejorar el rendimiento ofrecido en el Elche en sus clubes de destino.

Por el contrario, los seis fichajes que compensaron esas bajas han ayudado a mejorar el rendimiento del Elche. El ejemplo más claro, el de Matías Dituro, con sólo tres goles encajados en lo que va de año y de segunda vuelta. Arnau Puigmal, que llegó lesionado y también cuestionado por ello, ya es titular destacado en la banda derecha. Sergio Bermejo es un recambio habitual mientras que Manu Nieto, David López y Sebas Méndez, que es el único que no ha debutado, de momento sólo han añadido fondo de armario.

Una vuelta completa mejor que el Leganés campeón de invierno

Desde el encuentro ante el Andorra hasta la victoria ante el Cartagena, el Elche completó una vuelta completa (21 partidos) con 41 puntos, dos más que los que proclamaron campeón de invierno al Leganés. El Elche también es el líder provisional de la segunda vuelta y el equipo que mejor está rindiendo en el último tercio de Liga. Pese a esta notable mejoría, aún está todo por decidir: el equipo está en ascenso directo, pero tiene a un punto a sus dos inmediatos perseguidores, Espanyol y Eibar.

Beccacece se gana el apoyo de la afición del Elche

Pese a todo, Beccacece, aquel técnico argentino, de melena rubia, amigo de Bragarnik, que no conocía el futbol español y mucho menos la Segunda, que se parecía al camarero de la tele, que se decía que no estaba preparado para dirigir al Elche y que se suponía que hablaba más que trabajaba, se ha ganado el respeto de propios y extraños. El Elche de Beccacece es un equipo de autor, con un buen autor, que ahora está donde quería, como un candidato más al ascenso a Primera División. Felicidades y enhorabuena por este primer año. Y que cumpla muchos más.