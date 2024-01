Beccacece pide "cinco fichajes" y suma a lista de peticiones otro portero

Sebastián Beccacece se ha referido en la previa del encuentro ante el Girona, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, a la apertura del mercado de fichajes. El entrenador del Elche ha asegurado que la plantilla necesita "cinco refuerzos" para dar un salto de calidad y confía en el trabajo de la dirección deportiva y de la propiedad para poder conseguir esos refuerzos.

El técnico argentino ha vuelto a recordar las palabras de Christian Bragarnik en Onda Cero Elche, donde cifró "entre tres y cuatro incorporaciones" en la plantilla de cara a este mercado ya abierto del mes de enero. A esa cifra se suma ahora la baja por lesión de larga duración de Óscar Plano, que implica la necesidad de que llegue otro atacante más.

Sebastián Beccacece, en la previa del Elche-Girona de Copa

Beccacece ha dicho que su intención es no darle más vueltas al tema del mercado de fichajes para no distraerse del presente, dado que está "en sintonía" con el trabajo que en los despachos están realizando el director deportivo Sergio Mantecón y el propietario Christian Bragarnik, aún en Argentina.

Sobre el mercado de fichajes, estas han sido las declaraciones de Beccacece en rueda de prensa: "No es cuestión de promesas, porque sé la intención del club, sino de que se den las situaciones. Sé lo que trabajan para lo que pretendemos. Pedimos delanteros, extremos y un arquero que compita un espacio más donde sólo hay dos (San Román y Edgar). También puede haber salidas. Pasé mi informe, aunque desde el 27 de diciembre hasta hoy, sólo me centro en los que están; ya hay otra gente volcada en eso. Como entrenador, pido la mejor versión a los míos y por eso debo darla yo también; no sería coherente lo contrario. El mercado sé que es complicado por mi experiencia con negociaciones que no siempre se dan y se dilatan por los jugadores, clubes, otras ofertas...".