"No descarto que Óscar Plano pueda reducir los plazos, en absoluto"

Óscar Plano no se detiene. El máximo goleador del Elche ya trabaja en las entrañas del estadio Martínez Valero para volver a jugar lo más pronto posible. El delantero madrileño regresó el 2 de enero a la ciudad para ponerse en manos de los servicios médicos del club con el objetivo de que su recuperación sea un éxito.

El doctor Mariano de Prado ha explicado este jueves en qué va a consistir la primera parte de su rehabilitación: “El futbolista está empezando a hacer movilidad en el tobillo para evitar adherencias y no comprometer la reincorporación a la actividad deportiva de élite; está trabajando con una carga parcial, no completa, y con drenajes para reducir los hematomas producidos por la lesión”.

La evolución está siendo “muy satisfactoria y sin ninguna complicación”, según ha precisado De Prado. “Eso es una buenísima noticia, pero hay que trabajar con paciencia para que los tejidos se mantengan en la mejor situación posible y para que cuando pasen unas semanas más podamos aumentar la intensidad de la carga”, ha añadido.

El problema de Óscar Plano es muy similar al sufrido, coincidiendo en el tiempo, por Ibrahima Koné, jugador del Almería lesionado en la Copa África, o el exfranjiverde Roger Martí, del Cádiz. Los tres han sido intervenidos por De Prado y Ripoll: “Son lesiones muy importantes, pero con un porcentaje de recuperación con buenos resultados. Estamos totalmente esperanzados. Es una fractura del peroné, pero con una rotura también de los ligamentos. Por eso el tobillo se sale de su sitio, ya que se queda suelto y se ve el pie colgando, con una anatomía torcida”.

Koné, que sufrió esta grave lesión a mediados de octubre, ya ha comenzado a trotar y a trabajar con peso en el gimnasio. La duda para el Elche es si Óscar Plano podría volver a jugar en caso de un hipotético playoff. Mariano de Prado no se cierra a esa opción: “En medicina he visto de todo. Lo razonable es no plantear metas a largo plazo, aunque no lo descartaría en absoluto. Como diría Simeone: mejor ir día a día y semana a semana”. “Lo importante es que se están cumpliendo los plazos, sin retrocesos, y todo es favorable”, ha añadido De Prado.

El club sólo dará de baja a Óscar Plano en el caso de que necesite esa ficha. De momento, tiene dos libres y podría contar con alguna salida más antes que al delantero del Elche.