El Elche de Beccacece

El trabajo de Sebastián Beccacece en el Elche empieza a lucir. Después de un inicio de temporada dubitativo, rodeado de críticas y menosprecios varios, el técnico argentino ve ahora cómo su equipo empieza a despegar. Ha sumado 20 de los últimos 27 puntos disputados y ya tiene el playoff a tiro de piedra y el ascenso directo, a sólo tres puntos (si el Eibar gana en Villareal, a cuatro).

Me alegro mucho por Beccacece. Es un buen tío, rodeado de valores. Escuchar sus reflexiones invita a pensar en un tipo educado, comprometido y noble. Y muy trabajador. Pasa mañana y tarde en el estadio. En Elche está solo, junto a sus compañeros de cuerpo técnico. Y poco más, junto a aquellas amistades que se ha granjeado durante estos meses de zozobra, en los que se le colocó al frente de un nave que se hundía y a la que empieza a sacar a flote. Su mujer, Pato, y sus dos hijas, Agustina y Vicky, están lejos en la distancia, en Argentina, pero cerca en lo emocional.

Ya desde la temporada pasada era doloroso ver cómo a una buena persona se le apedreaba de mala manera. Comenzó con cinco derrotas seguidas, que no son pocas, pero tampoco fue mucho mejor lo vivido antes con Francisco o con Pablo Machín. Pero Beccacece era rubio, argentino y representado por Bragarnik. Y lo sigue siendo, ahora que hace jugar muy bien al Elche, metido ya de lleno en la lucha por el playoff y por el ascenso directo. Queda un largo camino, pero este es el camino.

Y esa plantilla a la que tanto se ha cuestionado también está demostrando que sabe jugar. Ya nadie habla de la falta de gol, sino de la rentabilidad que se le saca a las oportunidades que se generan, que no son pocas. Beccacece sigue apostando por Mourad y no ha echado tanto de menos como se esperaba, en estos dos últimos meses, a Sergio León y Borja Garcés. Óscar Plano, otro de los zarandeados, suma cinco goles y se ha ganado el cariño de la grada.

De cara a enero queda por recuperar la mejor versión de Sergio León y Borja Garcés, y sumar a filas a John Chetauya. Pese a todo, Bragarnik ha anunciado "entre tres y cuatro refuerzos". Habrá alguna baja y se espera la incorporación, sobre todo, de un delantero y de un banda derecha. Ahora el vaso se ve medio lleno, pero, como siempre han repetido Beccacece y Bragarnik, todo depende de que la pelota entre. Hay que ayudar a seguir empujándola.

Ahora mismo, este Elche de autor lo está haciendo muy bien y así toca reconocerlo. Que siga la flecha hacia arriba, aunque conscientes de que queda un largo camino por recorrer, con tres curvas y una ronda de Copa antes de girar hacia la segunda vuelta. Nada de relajaciones ante el Linares Deportivo, donde los menos habituales (Edgar Badia, Diego González, Carreira, Pamies, Álex Martín, Cristian Salvador, Garcés, Rodri Mendoza y Adam, entre otros) juegan por ganarse una vida en esta competición, que es la suya. Y el domingo llega el colista, el Cartagena, que viene de ganar después de 16 semanas sin hacerlo, y que afronta una nueva oportunidad para escapar del hoyo.

El Elche de Beccacece no se pone techo y ha encontrado su rumbo, después de haber tocado fondo en Gijón, donde la nave zozobró y a punto estuvo de cambiar de capitán por decisión propia. El técnico se la jugó y lanzó el guante a sus futbolistas para que demostraran si estaban o no con él. La respuesta fue contundente contra el Andorra, con el equipo volcado hasta el último suspiro para salvar a su líder. Bragarnik le dijo a BKCC que no se iba "ni loco", como loco está por llevar a su equipo a lo alto. Ahora pibe, escucha: el Elche ya está en la lucha.