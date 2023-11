Bragarnik: “El Elche no se vende"

La entrevista con Christian Bragarnik sigue dando mucho de qué hablar. El empresario argentino llevaba mucho tiempo fuera, sin hablar sobre el Elche CF, y este hecho provocó que los que rumores en torno a la posible venta de la entidad se hicieran una bola que a medida que pasaban de boca en boca cada vez se hiciera más grandes.

Los rumores sobre la venta del Elche

De la venta del Elche se llegó a poner precio en la calle: 60 millones de euros. Y hasta con detalles: 40 millones por el valor de la entidad y otros 20 millones por el valor en caja. Y con fechas: el 1 de febrero Bragarnik dejaría el club. Porque el contrato lo había visto la gente con un inversor italiano, americano, chino o madrileño. Cada uno en un escenario diferente, pero todos ante notario. El Elche no había gastado en verano para dejar la plantilla pelada y la caja bien acaudalada. La historia, no se puede negar, tenía buenos ingredientes.

Han llegado ofertas por el Elche

Bragarnik negó “claramente” esta historia, si bien reconoció que ante sus abogados (Alejandro Martínez y Julio Giner), al director general (Pedro Schinocca) y a él mismo “siempre ha habido interés y a todos se les ha trasladado lo mismo”. “El número que se ha traslado (60 millones de euros) está muy lejos de las pretensiones por lo que pudiera vender. ¿Por qué pido tanto? Porque decimos mucho más para demostrar que no hay intención de vender”.

El dueño del Elche asegura que “no necesitamos eso y el que quiera venir tendrá que demostrar que tiene un proyecto serio para el club y para la ciudad, y que haya un desgaste de la propiedad que nos haga evaluar”. Ante las dudas de esa posible venta o intenciones de dejar la entidad, Christian Bragarnik se muestra firme: “Aquí estoy, sentando en el palco, proyectando, cada día más convencido y enamorado del club. No pasa por mi cabeza esta situación de vender. Es verdad que ha habido intereses, sondeos, ofertas… y a todos se les ha trasladado lo mismo: la idea hoy no es vender; sino seguir con este proyecto que, más allá de que no se haya dado mantenerse deportivamente, sigo convencido de que podemos seguir construyendo un Elche mejor”.

"Soy el inversor que más dinero ha puesto en el Elche"

A principios de año, Bragarnik aseguró que no se planteaba vender antes de cuatro años y en esa línea se mantiene: “El día que evaluemos que no podemos hacer las cosas mejor o que nos haga evaluar un cambio, se verá; pero por el momento no. Se ha dicho que en febrero lo dejo, pero para los dichos están los hechos. Estamos muy contentos en el club, con cosas por mejorar y corregir, pero hemos demostrado conducta, disciplina y cuáles son los valores que venimos manteniendo”.

También Bragarnik contestó a aquellos que dicen que no invierte en el club y que sólo aspira a conseguir ganancias: “Siempre oigo que cuándo voy a gastar la pasta o el dinero. Y sólo quiero recordar que en la historia del club, con la gente que me acompaña, somos los que más hemos invertido porque nadie, nadie, nadie ha puesto tanto como nosotros”.