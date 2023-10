Beccacece, juicio final en el Elche

Sebastián Beccacece vive su peor momento como entrenador del Elche. La derrota ante el Sporting de Gijón ha dejado una sensación muy mala en el entorno del equipo y las palabras del entrenador, tras el partido, dejan en el aire su continuidad: "El fútbol son resultados y si estos no llegan, seguramente, no tenga demasiado sentido seguir forzando algo".

Beccacece reconoció que el del miércoles fue "el peor partido de la temporada". El equipo estuvo desordenado, sin llegada, y con muchas facilidades en defensa. El portero Miguel San Román fue el mejor del equipo y en la alineación titular no estuvieron ni el delantero Sergio León ni el mediocentro Aleix Febas. Al descanso, el entrenador dejó entrever su marcha, desesperado por lo visto en el terreno de juego, algo que más tarde reiteró en la sala de prensa de El Molinón.

"Hemos sido muy superados. El equipo rival nos dominó de principio a fin. Fue nuestro peor partido en lo que llevamos de campeonato y el responsable de eso soy yo, obviamente. No hay mucho más para explicar (...) Seguro y convencido uno siempre está, pero esto son resultados. Hay que responder a lo que hablamos, más allá del cariño con los jugadores, con la institución y con Christian (Bragarnik). El fútbol son resultados y si no llegan, qué se va a hacer. Esperaremos al lunes y, a partir de ahí, en caso no de conseguir la victoria, seguramente no tenga demasiado sentido seguir forzando algo", explicó Beccacece.

La plantilla regresó a las tres de la madrugada de Gijón y esta tarde, a partir de las seis, volverá a los entrenamientos en el estadio Martínez Valero. Una sesión que estaba prevista en el Diego Quiles, del polideportivo Altabix, pero que se ha cambiado de lugar para resguardar más al equipo. Allí tendrá lugar un encuentro con el cuerpo técnico, plantilla y técnicos. El lunes será el día del juicio final ante el Andorra.