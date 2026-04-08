Elche, Aspe y Santa Pola visibilizan el Día Internacional del Pueblo Gitano

Este miércoles es el Día Internacional del Pueblo Gitano.

Elche lo ha visibilizado con la colocación de la bandera del pueblo gitano en el mástil de la rotonda de Altabix. También ha iluminado con los colores de ese símbolo, el rojo y azul, el Molí Real y el viernes se ha organizado desde Mesa Local del Pueblo Gitano un acto institucional.

En el programa ‘Más de uno Elche-comarcas del Vinalopó’ hemos hablado con Raquel Sola, coordinadora de la Fundación Secretariado Gitano en Elche, que es una de las entidades que conforman la Mesa Local del Pueblo Gitano del municipio ilicitano, órgano que ha impulsado para el viernes un programa de actividades conmemorativas de la efeméride.

El acto organizado para el viernes por la tarde por la Mesa Local del Pueblo Gitano de Elche tendrá lugar en la plaza que hay junto al centro de congresos.

Contará, entre otros eventos, con la lectura de un manifiesto, que correrá a cargo de Miguel García Baeza y Rocío Gil Suárez.

Además, en ese acto se va a homenajear a tres personas mayores de la comunidad gitana de Elche que son referentes de la misma. Se trata de Juana Castro Cortés, Miguel Gil Cortes y Ángeles Gil Amador.

Santa Pola y Aspe también lo celebran

En Santa Pola la fachada principal del Castillo Fortaleza de la localidad se iluminó anoche con los colores de la bandera del pueblo gitano y esta tarde se va a inaugurar en la Casa de Cultura una exposición de dibujos y se va a proyectar el documental titulado ‘La gran redada gitana. Historia de un genocidio’, de la cineasta sevillana Pilar Távora.

También se ha programado la actuación del guitarrista Pedro Aguilera.

Por otro lado, en Aspe se ha instalado la bandera del pueblo gitano en el balcón del Ayuntamiento y el próximo domingo se llevará a cabo una jornada de convivencia abierta a la ciudadanía en el marco de la que se disputará un triangular de fútbol sala en el que participarán equipos de la Guardia Civil, la Policía Local y la Asociación Gitana de la localidad. Tras la competición, se ofrecerá un almuerzo, fomentando el encuentro y la participación vecinal.

Los actos concluirán el domingo con la inauguración de una placa conmemorativa en homenaje a Isabel ‘La Curandera’, en el barrio de Los Cipreses, en reconocimiento a su figura y su legado en la memoria colectiva del municipio.