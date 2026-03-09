Elche, Alavés y Mallorca se estancan: los rivales directos abren brecha

El Elche sigue inmerso en una mala dinámica de resultados y ya son diez partidos sin ganar. Los de Eder Sarabia aún no han saboreado el triunfo en 2026. La buena noticia es que sigue fuera de descenso, principalmente gracias a la mala racha del RCD Mallorca. El sábado 21 de marzo se verán las caras en el Martínez Valero.

Elche, Mallorca y Alavés se han estancado. Los bermellones, con Martín Demichelis en el banquillo, dejaron escapar un 0-2 en El Sadar. Los babazorros, por su parte, vieron cómo el Valencia les remontaba en el descuento en el primer encuentro de Quique Sánchez Flores como técnico del conjunto vasco.

Parece que la lucha por eludir el descenso se reduce en número de equipos. Otros conjuntos como Getafe o Valencia han abierto brecha en las últimas semanas. Los de Bordalás incluso miran a Europa. Sevilla, Rayo Vallecano y Girona también disfrutan de cierto 'colchón' con seis puntos de margen sobre el descenso.

Con el Oviedo prácticamente sentenciado, el Levante se resiste a perder la categoría. Los de Luis Castro empataban ante el Girona y le recortan un punto al Elche. Se quedan a cuatro puntos. El 'goal-average' particular es favorable a los franjiverdes.

Con esta situación clasificatoria, todo hace indicar que habrá cuatro equipos (Levante, Mallorca, Elche y Alavés) peleando por eludir las dos últimas plazas de descenso. El Oviedo cierra la jornada este lunes a domicilio ante el Espanyol y, en caso de no ganar, se despedirá virtualmente de cualquier opción de mantenerse en Primera.

El Elche, a priori, tiene un calendario más 'favorable' tras visitar el Santiago Bernabéu este próximo fin de semana. Por el Martínez Valero pasarán Mallorca y Alavés, rivales directos en la lucha por la salvación. A domicilio, donde aún no se ha ganado ningún partido, el conjunto de Sarabia tendrá que visitar en abril el Carlos Tartiere.