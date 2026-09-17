Elche activa una nueva plataforma con información ante emergencias

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Elche ha acogido la presentación de la nueva plataforma de información a la ciudadanía sobre cómo actuar ante una emergencia que pueda ocurrir en un futuro en el municipio. La información, disponible través de elche.es/sos/, consta de cuatro vídeos divulgativos sobre qué hacer en caso de incendios, inundaciones, terremotos y tormentas y fuertes vientos.

La plataforma ofrece en un único espacio información sobre la situación actual de emergencia o preemergencia, teléfonos de interés, avisos, recomendaciones e indicaciones que debe seguir la población en cada situación.

El comisario responsable de Emergencias de la Policía Local de Elche, Jesús Andreu ha explicado que “el objetivo es que la ciudadanía tenga un único punto de información para conocer la situación real de la ciudad y, sobre todo, saber cómo debe comportarse antes, durante y después de una emergencia”.

Los contenidos ofrecen pautas prácticas sobre aspectos como la evacuación o el confinamiento, los desplazamientos, la protección dentro de los edificios o las medidas de prevención en viviendas y espacios exteriores.

En la presentación de esta nueva herramienta ciudadana el alcalde de Elche Pablo Ruz, además, ha incidido especialmente en la importancia de contar con información ante un posible terremoto, al tratarse de una emergencia que “no avisa y que no puede predecirse”.

La web incorpora además contenidos accesibles en lengua de signos, una medida que ha sido valorada por la presidenta de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana (FESORD), Carolina Galiana, quien ha destacado que esta adaptación permite que “las personas sordas puedan conocer los procedimientos que deben seguir ante una emergencia y reduce la

incertidumbre ante estas situaciones”.

Además, el Ayuntamiento tiene previsto realizar un censo de personas con movilidad reducida con el fin de conocer datos actualizados de su residencia, para poder evacuarlas en caso de emergencia. Asimismo, se incorporará en los próximos días un sistema de inscripción para toda la ciudadanía, para que puedan recibir toda esta información.

El alcalde ha recordado que “durante los últimos tres años este gobierno municipal ha destinado alrededor de 860.000 euros a actuaciones de prevención de emergencias, entre ellas la instalación de cámaras para monitorizar barrancos, sensores, sirenas, señalización de zonas inundables y sistemas de comunicación por satélite”.