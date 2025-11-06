tres modalidades

Elche acoge este domingo una nueva edición de la carrera 'Mil camins, una meta'

Se trata de un evento solidario organizado por la Asociación de Mujeres Vecinales de Elche, a beneficio de la lucha contra la violencia de género

Felipe Canals

Elche |

Presentación de la carrera 'Mil camins, una meta'.
Presentación de la carrera 'Mil camins, una meta'. | Ayuntamiento de Elche

La 13ª edición de la Carrera “Mil Camins, Una Meta” tendrá lugar este domingo en Elche. Se trata de un evento solidario organizado por la Asociación de Mujeres Vecinales de Elche, a beneficio de la lucha contra la violencia de género.

La prueba se desarrollará por las pedanías de Daimés y Derramador, con salida y llegada en el centro social de Derramador. La carrera contará con tres modalidades para que cada persona se adapte a sus posibilidades y pueda colaborar con la causa.

Una modalidad será la carrera de 10 kilómetros, desarrollada en una vuelta debidamente señalizada; otra, marcha nórdica de 5 kilómetros; y también habrá caminata de unos 5 kilómetros, además de carreras infantiles.

La hora de la salida de la carrera será a las 10:00 horas y a las 10:15 horas la de la marcha nórdica. Posteriormente se realizarán carreras infantiles, y sobre las 12:00 horas tendrá lugar la entrega de premios y un sorteo con los números de los dorsales.

El precio de la inscripción para la carrera es de 12 euros, para la marcha nórdica es de 15 euros y para la caminata, 8 euros, disponibles hasta este jueves.

