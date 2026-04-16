Elche Acoge, entidad acreditada para tramitar solicitudes de regularización de migrantes

Elche Acoge es la única entidad en la comarca del Baix Vinalopó acreditada oficialmente para tramitar solicitudes en el marco del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes que ha puesto en marcha el Gobierno central.

La presentación telemática de solicitudes se ha activado este jueves y el próximo lunes la ONG ilicitana comenzará a atender, de manera totalmente gratuita, a las alrededor de 700 personas que han concretado cita previa para tramitar la solicitud y que, en principio, cumplen los requisitos para acceder a la regulación de su situación administrativa en el país.

Además, también a partir del lunes, Elche Acoge asesorará a las personas que, sin tener cita previa, acudan a la sede de la entidad, ubicada en la calle Doctor Sapena, para solicitar información y asesoramiento, aunque posteriormente la tramitación la tendrán que realizar personalmente los interesados acudiendo a oficinas de extranjería, a oficinas de Correos y a la Seguridad Social, o de forma telemática.

Desde Elche Acoge se ha negado de forma rotunda que, como se está asegurando desde algunos sectores, el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes vaya a suponer un efecto llamada. Lo ha argumentado incidiendo en que a esa regulación sólo pueden optar personas migrantes que acrediten su estancia en España durante al menos cinco meses antes del 1 de enero de este año.

Además, la regularización administrativa de la situación de la persona que acceda a ella será válida por un periodo de un año, teniéndose que renovar a partir de ahí el permiso de residencia obtenido a partir de lo establecido en el reglamento general de extranjería.

Por otro lado, Elche Acoge ha explicado que el permiso de residencia que se puede obtener en el proceso de regularización habilitado por el Gobierno central no da la capacidad de votar en elecciones a las personas que consiguen el permiso de residencia, salvo que su país de origen tenga convenios firmados con España que abren la puerta a eso.

Asimismo, la ONG ilicitana ha explicado que a los solicitantes de la regularización administrativa de su situación en España se les requerirá, entre otra documentación, un informe de antecedentes penales.

Ante el gran volumen de peticiones de tramitación que se espera, Elche Acoge ha reforzado su servicio jurídico sumando dos abogados para contar con tres y derivando de otras áreas administrativas personal a la jurídica para agilizar el trabajo.