Edgar Badia: "Ojalá ascienda con el Real Zaragoza y pueda vivir una larga etapa aquí"

Edgar Badia ha sido presentado este martes como nuevo portero de Real Zaragoza. Firma hasta final de temporada con una opción de compra obligada en caso de lograr el ascenso a Primera División. El meta catalán ha dicho que llega a La Romareda para aportar su "granito de arena a un gran club", con "una ilusión tremenda". "Nunca se sabe qué puede pasar en el futuro, pero ojalá ascendamos, vaya todo bien y pueda vivir una etapa larga en este club", ha añadido.

El portero Edgar Badia, junto al director deportivo Juan Carlos Cordero | Real Zaragoza

Badia ha pasado de puntillas en lo que se refiere a su salida del Elche. Ha reconocido estar "muy en forma" y "preparado para jugar". "El entrenador es el que luego decide. Soy muy profesional y esta temporada he disputado la Copa del Rey e iba a jugar el sábado, pero al final no se decidió que no lo hiciera por esta situación", ha reconocido.

Presentación del portero Edgar Badia con el Real Zaragoza

El lunes será titular el lunes ante el Club Deportivo Eldense, en el Nuevo Pepico Amat. Sobre el recibimiento que ha tenido en el vestuario del Real Zaragoza ha señalado que, tras dos sesiones de entrenamiento, ya siente "el feeling con los jugadores, que me han acogido de manera espectacular, y con la defensa". "Me considero muy profesional y muy competitivo, soy alguien que quiere ganar siempre, y me enfado de perder hasta en un juego de mesa", ha apuntado.