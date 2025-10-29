El ecuador de la última semana de octubre llega a Elche, Crevillent y Santa Pola con intervalos de nubes y claros

Este miércoles se presenta con la previsión meteorológica de una jornada con predominio de intervalos de nubes y claros, viento flojo y temperaturas máximas que en Elche y en Crevillent van a rondar los 24 grados centígrados, mientras que en Santa Pola se va a situar en torno a los 22.

Además, durante el día se puede registrar alguna precipitación débil ocasional, más probable de cara a la noche o madrugada.

Para los próximos días se prevén cielos variables con paso de nubes altas, vientos en general flojos y pocos cambios en las temperaturas.