Tras el día de Navidad más lluvioso en 72 años, el fin de semana tendrá un sábado soleado y un domingo de cielo cubierto y posibilidad de lluvia

Elche, Crevillent y Santa Pola tienen por delante un viernes 26 de diciembre con predominio de nubes y claros con viento flojo de noroeste y en el que las temperaturas van a ascender un poco. En este sentido, el termómetro va rondar en los tres municipios de la comarca del Baix Vinalopó valores máximos de14 grados centígrados.

El último fin de semana de este año 2025 se presenta con la previsión meteorológica de un sábado soleado y sin cambios en las temperaturas respecto a las que se van a vivir este viernes.

El domingo una borrasca centrada en el entorno del Estrecho traerá nubosidad y precipitaciones, que en principio serán débiles.

De cara al lunes, festivo local en Elche, apunta a una jornada soleada y con temperaturas en ascenso.

Día de Navidad más lluvioso desde 1953

El de ayer fue el día de Navidad más lluvioso en 72 años y el más frío desde 1962.

El registro pluviométrico superó en algunas zonas como en la pedanía de La Marina los 39 litros de lluvia por metro cuadrado (l/m²), al tiempo que en áreas como Matola se alcanzaron los 30 litros. En el caso urbano de Elche se recogieron 16 l/m².

En cuanto a las temperaturas máximas, en el municipio ilicitano se rondó los 9 o 10 grados centígrados lo que sitúa la jornada como el día de Navidad más frío desde 1962. Aquel año, el termómetro de la estación urbana de Agencia Estatal de Meteorología se situó en 3,6 grados.