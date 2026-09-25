Sucesos

Detienen en Aspe a dos hombres tras robar a una mujer en el aparcamiento de un supermercado

Los agentes de la Guardia Civil los localizan apenas quince minutos después de recibir la denuncia de la víctima

David Alberola García

Elche |

Agentes de la Guardia Civil con uno de los detenidos.
Agentes de la Guardia Civil con uno de los detenidos. | Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido en Aspe a dos hombres acusados de robar a una mujer en el aparcamiento de un supermercado de la localidad.

Los arrestados tienen edades de 25 y 26 años. Cuando la víctima acababa de subirse a su coche, uno de ellos se acercó y le dijo que se le había caído unas monedas al suelo. Mientras la mujer descendía del vehículo para comprobarlo, el otro hombre aprovechó el momento para robar el bolso y el teléfono móvil que se encontraban en el interior del coche. A continuación, los dos hombres emprendieron la huida.

La víctima denunció lo ocurrido en el puesto de la Guardia Civil de Aspe, facilitando la descripción física de los dos implicados. Apenas quince minutos después, los agentes localizaron a los dos hombres cuando se encontraban en el túnel situado en un paraje de la localidad.

Los ahora arrestados, que tiene antecedentes policiales, trataron de huir, iniciándose entonces una persecución a pie por un camino rural en el que los agentes consiguieron interceptarlos, procediendo a su detención y recuperando los efectos robados a la mujer.

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