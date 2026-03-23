Detenidos en Elda dos hombres por formalizar contratos de luz a nombre de una persona que desconocía ese proceder

La Policía Nacional ha detenido en Elda a dos hombres acusados de realizar contrataciones fraudulentas de electricidad a nombre de una persona sin su consentimiento para viviendas ubicadas en distintos puntos de la geografía nacional que no eran de su propiedad.

Los detenidos tienen 22 y 27 años y se les atribuyen los delitos de estafa, usurpación de identidad y falsedad documental.

La investigación se activó tras la denuncia de un vecino de Elda que comenzó a recibir llamadas telefónicas de una empresa de gestión de impagos reclamándole una deuda de unos 700 euros contraída con una comercializadora de electricidad, relativa a cinco contratos de luz para viviendas desconocidas por completo para él y que se encontraban repartidas por toda la geografía nacional.

La víctima, manifestaba en su denuncia que, tras las llamadas recibidas, realizó gestiones particulares por su cuenta y averiguó que sus datos estaban inmersos en una lista de impagos.

La investigación llevada a cabo por agentes de la Comisaría Elda-Petrer ha desvelado que todas las contrataciones se realizaron hace un año, concretamente en el mes de febrero del pasado año y que fueron formalizadas por un mismo comercial a través de una empresa ubicada en Alicante, colaboradora a su vez de la suministradora de electricidad, que abonó las comisiones correspondientes figurando como concepto el nombre de la víctima y las viviendas destinatarias del suministro eléctrico.

En la comisión de la presunta estafa participaron al menos dos personas, que son las ahora arrestadas. Una era el gerente de la empresa mediadora de la mercantil suministradora de electricidad desde la que se formalizaron los contratos y la otra es trabajador de la misma empresa mediadora, que, siendo autónomo, trabajaba puntualmente desde su domicilio. Esta última persona tenía antecedentes policiales por hechos similares cometidos en el año 2015.