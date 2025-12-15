Detenido en Elda por estafar más de 6.000 euros a una mujer accediendo a datos personales de su teléfono móvil a través de un acceso remoto

La Policía Nacional ha detenido en Elda a un hombre por su presunta implicación en una estafa cometida mediante la utilización de una aplicación de acceso remoto.

Se ha identificado a dos personas más, un hombre y una mujer, que aún no han sido localizados, si bien se confía en hacerlo en los próximos días y proceder con ello a su detención.

La víctima de la estafa es una mujer de 71 años de edad y el botín conseguido por los delincuentes supera los 6.300 euros, obtenidos a través de distintas transferencias realizadas de forma fraudulenta desde la cuenta bancaria de la víctima.

La denunciante recibió una llamada telefónica donde el interlocutor se identificó como perteneciente a una empresa de asesoramiento de moneda virtual.

La victima engañada, aceptó un enlace que le había mandado el presunto asesor, comenzando a operar a través de una aplicación específica, siguiendo en todo momento los pasos que le facilitaba el interlocutor. La realidad es que, al pinchar en ese enlace, la víctima había instalado en su teléfono móvil una aplicación del tipo ‘escritorio remoto’ que permite conectarse y controlar otro ordenador o dispositivo de manera remota a través de Internet. Con ello, esa aplicación permitió una visualización completa por parte del interlocutor del estafado de todas las gestiones que realizó el mismo, tales como la observación de contraseñas, cuentas, datos personales, agendas y demás. Así consiguió el acceso fraudulento a sus contraseñas y el secuestro de las cuentas para fines delictivos.

El arrestado, que tiene 69 años, es quien consiguió engañar mediante la llamada a la víctima para que instalara en su terminal móvil la aplicación espía.

Los otros implicados identificados son los que ejecutaron las transferencias fraudulentas.