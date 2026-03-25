Detenido en Elda un ciudadano ucraniano acusado de espiar para Rusia a un empresario en Alemania

La Policía Nacional han detenido en Elda a un hombre al que se atribuye actividades de espionaje para Rusia.

Así lo ha informado la Fiscalía General de Alemania que ha explicado que se trata de un ciudadano de nacionalidad ucraniana que ha sido capturado por agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional en cumplimiento de una Orden de Detención Europea.

El detenido, que tiene 43 años de edad, está acusado de haber espiado en Alemania, por encargo de Rusia, a un ciudadano germano que suministraba a Ucrania drones y otros componentes relacionados para la fabricación de ese tipo de dispositivos.

El arrestado habría reunido información sobre la persona a la que espió, así como grabado vídeos de su lugar de trabajo.

Dejó de realizar esa tarea poco antes de viajar a España, momento en el que, según defienden las autoridades alemanas, una mujer, de nacionalidad rumana, que también ha sido detenida una ciudad germana, prosiguió con la labor de espionaje iniciada por el arrestado en Elda.