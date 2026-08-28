Detenido en Elche un sicario puesto en búsqueda y captura por las autoridades chilenas

La Policía Nacional ha detenido en Elche a un sicario sobre el que pesaba una Orden Internacional de Detención. El varón de 26 años se encontraba en búsqueda y captura por las autoridades de Chile, su país de origen, al estar implicado en un delito de asesinato por encargo, en el año 2024.

La Orden Internacional de Detención fue puesta en conocimiento de la Policía Nacional de Alicante a través de la Interpol, tras tener sospechas de que el fugitivo podría estar residiendo en algún punto de la provincia de Alicante.

En base a ello, los investigadores comenzaron las labores de localización, averiguando que el reclamado se encontraba residiendo en la localidad de Elche. Tras establecer un dispositivo policial, el sujeto ha sido localizado y detenido.

El detenido se encuentra a disposición del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional, órgano judicial encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.

Asimismo, el varón de nacionalidad chilena podría haber pertenecido a un grupo paramilitar colombiano armado, enfrentándose así a una condena de cadena perpetua por, presuntamente, haber disparado, por encargo y en múltiples ocasiones, contra un hombre que falleció en el acto.

Los hechos tuvieron lugar en la comuna de Santiago de Chile en 2024.