Detenido en el aeropuerto Alicante-Elche un hombre por robar tabaco en tiendas libres de impuestos

La Guardia Civil ha detenido en el aeropuerto de El Altet de Elche a un hombre de 38 años de edad que está acusado del robo de más de 7.100 euros en tabaco de tiendas libres de impuestos situadas en diferentes aeropuertos para su posterior venta ilegal.

Al arrestado se le atribuye la comisión de, al menos, una decena de robos en los aeropuertos de El Altet, en el de Valencia y en el de Santa Cruz de Tenerife.

Siempre usaba el mismo ‘modus operandi’: adquiría billetes con destino a Madrid, accedía al área de embarque y robaba el tabaco, metiéndolo en la mochila que llevada. A continuación, se mezclaba entre los pasajeros cuyo avión acaba de aterrizar y abandonada el aeropuerto.

Tras prestar declaración en un juzgado de Elche, el detenido ha quedado en libertad con cargos y una orden que le impide acercarse al Aeropuerto Alicante-Elche ‘Miguel Hernández’.

La investigación continúa abierta por lo que no descarta que se puedan descubrir más robos de esas características. Ha sido desarrollada por la Unidad de Análisis e Investigación de la Sección Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil, desplegada en la terminal alicantina, y no se descartan nuevas detenciones.