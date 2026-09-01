El derecho humanitario y Cruz Roja, protagonistas del Ciclo de Coloquios por la Cooperación Internacional de Elche

El Ayuntamiento de Elche retoma este mes el Ciclo de Coloquios por la Cooperación Internacional al Desarrollo con la celebración de una nueva sesión, esta vez en colaboración con Cruz Roja, centrada en el derecho internacional humanitario y la educación para la paz.

La sesión va a tener lugar el jueves de la próxima semana por la tarde y en la misma van a participar ponentes especializados de esa temática, que compartirán sus conocimientos y experiencias con las personas asistentes.

Entre los ponentes ha destacado la presencia de la abogada y miembro de la red de promotores del derecho internacional humanitario de Cruz Roja Española, Alicia Bernabé; Ana Dols García, abogada con experiencia en misiones con las Naciones Unidas y el Comité Internacional de Cruz Roja; Roberto Llopis y Nuria Díaz, miembros del Equipo de Respuesta en Emergencias Internacionales (ERUS) o Adelaida Plaza, expresidenta de Cruz Roja de Guardamar y matrona, que acaba de llegar de Venezuela de trabajar en el hospital de campaña que ha montado Cruz Roja Española.

Antes, este próximo jueves se va a inaugurar en el centro de congresos de Elche una exposición titulada ‘Los límites de la guerra Paz, Derecho Internacional Humanitario y Conflictos’ que se podrá visitar durante siete días, hasta el 10 de este mes.

Esa muestra da a conocer a través de 21 paneles los 15 conflictos armados que existen en el mundo.

“Es importante generar espacios de encuentro y reflexión como el que hoy presentamos. Iniciativas que nos ayudan a comprender mejor la realidad internacional y reforzar nuestro compromiso con la solidaridad, la cooperación y la paz”, ha destacado este martes Celia Lastra, concejala de Cooperación en el Ayuntamiento de Elche que ha agradecido a Cruz Roja su “implicación” en la iniciativa.