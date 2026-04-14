Cuatro detenidos en Elche y Alicante por integrar un grupo dedicado a estafas en plataformas de compraventa

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo dedicado a estafas en plataformas online de compraventa en el marco de una operación en la que se ha arrestado a cuatro hombres en Elche y en Alicante.

Una de las víctimas de la organización desmantelada es un vecino de la localidad de Novelda que llego a transferir a la misma 28.900 euros por la compra de un coche que se anunciaba por Internet y que no era de propiedad de los arrestados. Su titular era un vecino del municipio sevillano de Lebrija, que lo tenía legítimamente en venta en una plataforma online y que desconocía por completo el uso fraudulento que los detenidos estaban realizando de su anuncio.

De hecho, una segunda víctima, un hombre residente en el municipio de San Roque, provincia de Cádiz, también había entregado al grupo desarticulado vía transferencia bancaria a transfirió 8.000 euros en concepto de señal.

Forma de actuar

El modus operandi del grupo consistía en captar a las víctimas a través de plataformas de compraventa y trasladar posteriormente las conversaciones a canales no seguros, como llamadas telefónicas o mensajería privada.

Durante el proceso, los estafadores remitían imágenes, vídeos y falsa documentación del vehículo para generar confianza y aparentar legitimidad.

La operación continúa abierta, por lo que no se descarta la aparición de nuevos implicados o víctimas, al tiempo que los cuatro detenidos han quedado en libertad con cargos tras prestar declaración. A todos se les atribuyen los presuntos delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales.