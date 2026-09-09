CONTIGO Elche presenta su proyecto político reivindicándose como la única fuerza de carácter local que puede plantar cara en Valencia o Madrid

CONTIGO Elche también ha presentado su proyecto político de cara a las elecciones municipales del próximo mes de mayo. Se reivindican como la única fuerza de carácter local que puede plantar cara en Valencia o Madrid con independencia y sin sumisiones a siglas en este inicio de curso como el resto de formaciones. El partido que preside Carlos San José sigue trabajando para posicionarse de cara a las municipales con un mensaje diferenciador basado en un equipo de personas con un perfil más técnico y un programa con decenas de medidas para lograr una transformación urbana de Elche y sus pedanías. Las líneas estratégicas de CONTIGO Elche tienen como gran objetivo impulsar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana entre todos los partidos, colectivos y agentes sociales que determinen qué modelo de municipio se pretende lograr y que construya el Elche de futuro sin planteamientos partidistas ni excluyentes.

Entre las propuestas más importantes de la formación ilicitana se encuentra la reforma integral de la Avenida de la Libertad, la recepción de la nacional 340 en Torrellano para la construcción de un boulevard urbano, la vertebración del territorio a apostando por un transporte público moderno que una Elche con Alicante, Vinalopó y pedanías, la apuesta decidida por el turismo como fuente de riqueza y empleo, la explotación de Elche como “ciudad universitaria y de deportes” atrayendo grandes eventos nacionales e internacionales y la creación de la Ciudad de la Música detrás del conservatorio como gran apuesta cultural.

A nivel político se reivindican como la única fuerza de carácter local que puede plantar cara en Valencia o Madrid con independencia y sin sumisiones a siglas como ocurre con el resto de partidos. Los números de las pasadas elecciones les dejaron como la primera fuerza municipalista.