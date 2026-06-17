El conseller de Sanidad anuncia la ampliación del Hospital General de Elche con una inversión de 33 millones de euros

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha asegurado este miércoles que la Conselleria de Sanidad va a impulsar la construcción de un nuevo edificio asistencial de más de 13.000 metros cuadrados de superficie en el Hospital General Universitario de Elche, que es una actuación que va a contar con una inversión de cerca de 33 millones de euros.

El conseller ha destacado que “se trata de una actuación estratégica que va a permitir ampliar la capacidad asistencial del centro y adaptar sus infraestructuras a las necesidades futuras de la población”.

Además, el nuevo edificio permitirá dar solución al área quirúrgica, ya que “se ampliarán los quirófanos hasta alcanzar los 22, lo que supondrá un aumento de la actividad quirúrgica del centro”.

Marciano Gómez se ha expresado en esos términos durante la visita que ha realizado al Hospital General de Elche donde ha mantenido una reunión de trabajo con el equipo directivo y los jefes de servicio del departamento de salud de Elche-Hospital General para abordar los principales proyectos de mejora previstos para el centro.

El proyecto sobre el que se trabaja prevé la construcción de un nuevo edificio con cuatro plantas y dos sótanos, conectado con el edificio principal del centro hospitalario y concebido para albergar nuevas áreas asistenciales, ampliar servicios ya existentes y reorganizar espacios del complejo hospitalario.

Ampliación del área quirúrgica y reforma del actual

Entre las mejoras previstas destaca la ampliación de la actividad quirúrgica del Hospital General ilicitano. De hecho, una de las actuaciones que se va a llevar a cabo es la reforma integral y ampliación del actual bloque quirúrgico, que va a contar con una inversión de más de ocho millones de euros.

Esta actuación va a consistir en la renovación integral del actual bloque quirúrgico mediante la modernización completa de los espacios asistenciales. De esta manera, se ampliará el número de quirófanos existentes de ocho a once nuevos quirófanos, dotados de tecnología avanzada, mayor eficiencia funcional y mejores prestaciones asistenciales, adaptados a las necesidades actuales y futuras de la actividad quirúrgica.

Según se ha explicado desde la Conselleria de Sanidad, la construcción del nuevo edificio permitirá acometer una profunda reorganización funcional del hospital. Así, una vez se proyecte el futuro edificio, que contará con un espacio destinado a área quirúrgica, el hospital podrá alcanzar hasta un total de 22 quirófanos, incluyendo urgencias, seis quirófanos de UCSI y dos quirófanos de urgencias. Los nuevos quirófanos conectarán con los actuales, que estarán renovados.

También se ampliará la Unidad de Recuperación Postanestésica, que contará con 40 camas, así como la Unidad de Cuidados Intensivos Quirúrgicos, que estará dotada de 20 camas. Del mismo modo, la puesta en marcha del nuevo edificio dará lugar a una reagrupación de determinadas unidades que realizan intervenciones procedimientos invasivos que precisan de medios anestésico-quirúrgicos, así como una centralización de los recursos estructurales del bloque quirúrgico central y de la Unidad de Cirugía sin Ingreso.

Actuaciones de reforma en las instalaciones actuales

Entre las actuaciones de mejora que se van a llevar a cabo en las actuales instalaciones, cabe destacar la reforma integral de la Unidad de Cuidados Intensivos, con una inversión de 3,6 millones de euros. Esa actuación permitirá modernizar completamente las instalaciones, ampliar la unidad de cuidados intermedios y actualizar la dotación tecnológica de los espacios asistenciales.

Asimismo, está prevista la reforma integral del Servicio de Farmacia Hospitalaria, que contará con una inversión de 5,2 millones de euros destinada a modernizar sus instalaciones y adaptar los espacios a los estándares técnicos actuales para la preparación de medicamentos y tratamientos complejos en condiciones de máxima seguridad.

Por su parte, contempla además la reforma integral del área de partos, con una inversión de 2,6 millones de euros, que permitirá crear nuevas salas integradas de dilatación-paritorio y modernizar el bloque obstétrico.

Por otra parte, se prevé la creación de una nueva unidad de hospitalización destinada a pacientes de alta complejidad quirúrgica, con una inversión de 1,3 millones de euros.

Durante la visita, el conseller ha agradecido el trabajo y la implicación de los profesionales del departamento de salud y ha reiterado el compromiso de la Generalitat con el fortalecimiento de la sanidad pública y la mejora continua de los recursos asistenciales.