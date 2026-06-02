Infraestructuras

La Confederación Hidrográfica del Segura prevé licitar a final de año las obras del colector de Peña de las Águilas de Elche

El proyecto está valorado en unos 2,5 millones de euros

Onda Cero Elche

Elche |

Reunión del alcalde de Elche en la Confederación Hidrográfica del Segura.
Reunión del alcalde de Elche en la Confederación Hidrográfica del Segura. | Ayuntamiento de Elche

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) prevé sacar a concurso público a finales de este año o principios de 2027 la contratación de las obras de construcción del colector principal de Peña Las Águilas de Elche.

Una vez ejecutado, el proyecto, que está valorado en 2,5 millones de euros, permitirá que los vecinos de Peña de las Águilas y Llano de San José queden conectados a la red general de alcantarillado del municipio.

Así lo ha asegurado hoy el alcalde de Elche, Pablo Ruz (PP), tras mantener una reunión con el presidente de la Confederación Hidrográfica en la que éste ha avanzado que en aproximadamente un mes el proyecto saldrá a información pública.

Ayuntamiento de Elche y la CHS trabajan también en la firma de un convenio que permitirá que el consistorio ilicitano asuma la explotación y gestión del colector, integrándolo plenamente en la red municipal de alcantarillado.

En la reunión celebrada en la sede de la CHS, que está en Murcia, también ha estado presente el concejal de Aguas de Elche, Juan de Dios Navarro, y durante la misma se ha abordado también la situación de los barrancos de Los Arcos y Barbasena. En este sentido, desde el Ayuntamiento se ha trasladado a la confederación hidrográfica la necesidad de reconsiderar la postura de esta entidad en cuanto a aspectos como la limpieza de los cauces urbanos de barrancos a su paso por el municipio, así como que se ha planteado reforzar los sistemas de monitorización y seguimiento de los mismos.

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