Compromís pide al pleno municipal de Elche requerir más acciones para minimizar la contaminación acústica del aeropuerto

El grupo municipal de Compromís per Elx ha anunciado este viernes la presentación de una Moción para su debate en el pleno municipal de este mes en la que se plantea requerir al Ministerio de Transportes la ejecución de medidas que minimicen el impacto acústico que provoca el aeropuerto en los vecinos de su entorno.

Esther Diez, portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Elche, ha explicado que el Ministerio de Transportes aprobó en el mes de marzo de 2022 el plan de acción asociado al mapa estratégico de ruido del Aeropuerto de Alicante-Elche ‘Miguel Hernández’, que es una estrategia a la que obliga la Unión Europea para aeropuertos de más de 50.000 operaciones y que tiene como objetivo minimizar el impacto de este tipo de infraestructuras sobre las personas que habitan en el entorno: “Hay que destacar que ese plan ya se encuentra desactualizado porque se elaboró con datos de 2021 cuando todavía se sufrían los efectos de la pandemia, y las cifras recogidas son claramente inferiores a las que registra el aeropuerto actualmente”, ha dicho Esther Díez que también ha apuntado que el incremento de pasajeros y con ello de operaciones aeroportuarias gestionadas en el aeropuerto “supone un aumento de la contaminación acústica para los vecinos” del entorno de las instalaciones, especialmente de las pedanías de Elche emplazadas en esa zona y de las urbanizaciones como Bonavista o Buenos Aires.

El plan aprobado en su día por el Ministerio de Transportes recoge medidas que, a juicio de Compromís, se deben de “garantizar”. En este sentido, Esther Diez, se ha referido a la ampliación de la huella acústica “para que las acciones recojan a la población real afectada por los ruidos”, al “cambio de trayectorias de los aviones para minimizar el impacto sobre las zonas más densamente pobladas” y a la “renovación de la flota de aeronaves por modelos más silenciosos”.

La portavoz municipal de Compromís en Elche ha recordado que “existe una comisión de seguimiento ambiental del aeropuerto en la que participa el Ayuntamiento” y ha añadido que “queremos que Pablo Ruz nos dé cuenta de qué trabajo se está realizando en este foro y si se está produciendo algún tipo de reivindicación, como hicimos el anterior gobierno de izquierdas y que sirvió para una primera ampliación de la huella”.

“Mientras el PP sólo se preocupa de la creación de una segunda pista que aumentaría la contaminación ambiental y acústica de nuestro municipio, en Compromís nos ponemos al lado de los vecinos para dar solución a un problema que vienen arrastrando desde hace décadas y que requiere de medidas correctoras por parte del Ministerio”, ha concluido Esther Díez.