Compromís pide en Elche requerir a la Generalitat más plazas públicas de escuelas infantiles

El grupo municipal de Compromís per Elx lleva una Moción al pleno del Ayuntamiento de este mes en la que pide instar a la Generalitat Valenciana a elaborar un plan plurianual de inversión para la ampliación en Elche de la red pública de escuelas infantiles de 0 a 3 años.

En la misma Moción se pide al equipo de gobierno la elaboración de un plan municipal complementario de ampliación de las escuelas infantiles municipales, garantizándose que exista una escuela infantil público por barrio y priorizando la implantación en los barrios y pedanías de más densidad de población infantil y de menor renta familiar.

Asimismo, la Moción de Compromís per Elx requiere que desde el Ayuntamiento se solicite una financiación externa a través de fondos autonómicos, programas estatales o fondos europeos:

“En Compromís defendemos que esa ampliación de plazas se lleve a cabo a través de la red pública y que se materialice especialmente en aquellos barrios y pedanías con mayor población infantil y en entornos con rentas inferiores, que son las que más recursos públicos necesitan para lograr la conciliación de la vida familiar y laboral”, ha señalado Esther Díez, portavoz del grupo municipal de Compromís per Elx que ha considerado que “es hora de que el alcalde, Pablo Ruz, de una vez reivindique a la Generalitat las inversiones educativas que merecemos los ilicitanos e ilicitanas porque hasta ahora lo único que podemos decir es que la educación es una de las grandes asignaturas pendientes de Ruz, que ha frenado todo el avance que habíamos conseguido en los años anteriores en infraestructuras destinadas a educación”.

En la actualidad, Elche cuenta con 187 plazas ofertadas por las escuelas infantiles autonómicas, 358 por las cinco escuelas municipales y cerca de 1.200 para niños y niñas de dos años.