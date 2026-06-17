Compromís per Elx tras tres años de legislatura: “Pablo Ruz ha incumplido las grandes promesas con las que llegó al cargo”

Este miércoles se cumplen tres años del inicio de la legislatura, contado a partir de la toma de posesión de la Corporación municipal.

El grupo municipal de Compromís per Elx ha hecho balance y, como era de esperar, no es positivo: “En esta recta final de legislatura se hace especialmente evidente que muchas de las promesas del alcalde, Pablo Ruz, van a quedar en humo, y, ante ello, está intentando llevar a cabo una huida hacia adelante rebajando los compromisos que adquirió para que parezca que ha conseguido ejecutar alguna de estas actuaciones en la legislatura”, ha asegurado Esther Díez, portavoz municipal de Compromís per Elx que ha considerado que “a estas alturas a Pablo Ruz no le quedan excusas para tapar sus evidentes incumplimientos y, a la desesperada, está intentando vender a los ilicitanos e ilicitanas gato por liebre para que el fracaso no sea tan evidente”.

“Esa estrategia es especialmente clara en el caso del Conservatorio, para el que ahora propone una supuesta solución en Jayton que ni arregla el problema de espacio ni el de la insonorización; también vemos cómo la usa para el centro de salud de Torrellano, una pedanía que ahora quiere que se conforme con algunas salas más en el consultorio, y es también muy notable en el caso del prometido nuevo PGOU, que ahora pretende reducir a modificaciones puntuales”, ha señalado Díez que ha concluido que “esa línea de rebajar los proyectos a una versión de saldo se ve en el caso de las viviendas protegidas, de las que el ayuntamiento se llevará sólo un 20 % después de ceder el suelo público, así como en la regulación de las placas fotovoltaicas, para las que ofrece una protección muy similar a la que ya regulaba la Generalitat Valenciana o en el caso de las campas del aeropuerto, para las que ahora empieza a establecer distinciones después de negarse a que los vecinos y vecinas participaran en una mesa de trabajo”.