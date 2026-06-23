Compromís per Elx denuncia “arbitrariedad” de la Conselleria de Educación en la asignación de la lengua base

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Elche ha pedido al alcalde de Elche, Pablo Ruz (PP), que medie ante la Conselleria de Educación para dar una solución a las familias del colegio Candalix que, según ha denunciado la asociación El Tempir, no van a poder escolarizar en el curso 2026-2027 a sus hijos de tres años en la línea en valenciano.

El Tempir ha explicado que el 87,5 % de los escolares admitidos en ese colegio ha elegido el valenciano como lengua base en primera opción, lo que supone 28 familias de un total de 32.

Sin embargo, ha añadido la entidad, diez familias van a tener que escolarizar a sus hijos en castellano, pese a que solicitaron la línea de valenciano.

“Tal y como advertimos desde Compromís, la consulta de lengua base de los centros educativos que llevó a cabo la Conselleria de Educación en el mes de marzo se ha traducido en un caos en los centros educativos y no ha respetado las decisiones mayoritarias de las familias en cuanto a la elección de lengua”, ha defendido este martes Esther Díez, portavoz municipal de Compromís per Elx que ha añadido que “el único objetivo del PP en la Generalitat era atacar el valenciano y desviar la atención de los problemas reales en educación y ahora esta ocurrencia se traduce en pérdida de diversidad en las aulas y en las disparidades en el mismo nivel porque se relega el criterio pedagógico en la creación de los grupos”.

Esther Díez ha reclamado al primer edil ilicitano que “eleve a conselleria las demandas de la comunidad educativa ilicitana y, en el caso del centro Candalix, que medie con el Gobierno valenciano para hacer realidad con criterio pedagógico la elección de las familias”.

Tanto Compromís per Elx como la asociación El Tempir han exigido a la Conselleria de Educación que se rectifique y se adopte las medidas para garantizar el derecho que asiste a las familias de que sus hijos estudien en la línea de valenciano.