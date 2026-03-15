Agricultura

La Comisión del Tajo-Segura valida un trasvase de 180 hectómetros cúbicos de agua entre marzo y mayo

A razón de 60 hm3 cada mes

Onda Cero Elche

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El pantano de Buendía, cabecera del trasvase Tajo-Segura.
El pantano de Buendía, cabecera del trasvase Tajo-Segura. | EFE/Santiago Torralba

La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura ha autorizado un trasvase de 60 hectómetros cúbicos (hm3) mensual de marzo a mayo desde los embalses de Entrepeñas-Buendía a través del acueducto Tajo-Segura.

Así lo ha explicado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que ha informado que los embalses de cabecera disponen de un volumen efectivo de 1.503,6 hm3, por lo que la situación se corresponde con el nivel 1 en las reglas de explotación de esta transferencia.

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