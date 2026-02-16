Comienzan en Elche los trabajos previos para la construcción del centro sociocultural de Jayton

Este lunes han comenzado en Elche los trabajos para la construcción del futuro centro sociocultural de Carrús, el que se va a crear en la parcela que antaño ocupó la fábrica Jayton.

El vallado perimetral de la parcela que se ha acometido supone el inicio de los trabajos.

Con una inversión de 13,9 millones de euros, se va a construir una dotación que contará con un auditorio con 400 plazas para espectáculos y actos culturales, así como de salas de cine, cafetería en dos plantas y salas polivalentes para reuniones, talleres y actividades infantiles. Además, el nuevo centro tendrá dos plantas subterráneas de aparcamiento gratuito con vigilancia y con cerca de 200 plazas.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz (PP) ha destacado que la construcción de esa dotación supone la mayor inversión del Ayuntamiento realizada en el barrio de Carrús y a ella se otros proyectos ejecutados ya en el barrio o que se van a llevar a cabo.

“Hoy es un día importante para el barrio de Carrús porque esta actuación va a revitalizar todo el entorno de la avenida de Novelda y mejorar la calidad de vida”, ha dicho Ruz, que ha dejado claro que la inversión proyectada “da cuenta de que el gobierno municipal del PP y de Vox cree en Carrús y en promover el futuro de la ciudad”.

Ruz ha añadido que ese compromiso se traduce en actuaciones como la reforma integral de José García Ferrández y Ausiàs March, la implantación del retén permanente de la Policía Local en la plaza Primero de Mayo, los trabajos de asfaltado y mejora del barrio, la solución a los problemas de socavones en la calle Clara Campoamor o el impulso a los mercados de Plaza Barcelona y Madrid: “Es una inversión pública que transforma y mantiene”, ha recalcado el alcalde de Elche.

Por su parte, la Teniente de Alcalde de Vox Aurora Rodil ha apuntado que “este gobierno municipal cumple su promesa con Carrús e inicia las obras de esta actuación que va a ser transformadora para un barrio tan significativo para Elche, pero que ha estado olvidado durante años”.

Plazo de ejecución de 18 meses

El nuevo centro sociocultural tendrá 4.400 metros cuadrados construidos. Se dividirá en dividirá en dos volúmenes separados. De ellos, uno estará destinado al auditorio principal, mientras que el otro bloque tendrá tres plantas que se dedicarán a dependencias administrativas con una sala multiusos. Además, se contempla la creación de una plaza abierta a la avenida de Novelda.

Las obras cuentan con un plazo de ejecución de 18 meses.