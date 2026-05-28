El colegio Carlos III de Elche será el centro de formación de la Policía Local y la sede de Protección Civil

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, y el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, han anunciado este miércoles que el colegio Carlos III acogerá el futuro centro de formación de la Policía Local y sede de Protección Civil de Elche.

El anuncio se ha realizado tras la celebración de la ‘Jornada Internacional de Practica Policial Avanzada: Policía basada en la Evidencia’, desarrollada en la Jefatura de la Policía Local de Elche y organizada por el IVASPE.

En la jornada también han participado el comisario principal jefe de la Policía Local de Elche, César Zaragoza, así como responsables autonómicos, mandos policiales y expertos nacionales e internacionales en seguridad pública, innovación e inteligencia artificial aplicada a la gestión policial.

Pablo Ruz ha destacado que el futuro centro de formación “será un espacio novedoso e inédito que permitirá seguir haciendo de Elche una referencia en materia de seguridad y formación policial”.

El alcalde ilicitano ha explicado que, una vez el alumnado del centro educativo se traslade a las nuevas instalaciones del colegio Les Arrels, el Ayuntamiento iniciará de forma progresiva las inversiones necesarias para adaptar el edificio a sus nuevos usos.

“Queremos que este espacio sirva para descongestionar la actividad de la actual jefatura y para acoger cursos de formación, incluso internacionales, relacionados con la seguridad y las emergencias”, ha afirmado Ruz que ha avanzado que el centro” permitirá mejorar las instalaciones destinadas a Protección Civil, actualmente ubicadas en dependencias “que no reúnen las condiciones óptimas”.

Por su parte, Juan Carlos Valderrama ha puesto en valor la colaboración entre administraciones para avanzar en políticas públicas de seguridad “más eficaces y cercanas a la ciudadanía”. El conseller ha destacado que Elche se está consolidando como “un punto de encuentro para la reflexión, la innovación y el intercambio de buenas prácticas policiales”.