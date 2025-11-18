El Club Náutico de Santa Pola, elegido mejor club en los Premios Provinciales del Deporte.

El Club Náutico de Santa Pola fue reconocido este lunes como mejor club de 2024 en los Premios Provinciales del Deporte. La gala celebrada en el Auditorio de la Diputación de Alicante reunió a más de 500 personas y repartió más de 36.000 euros en premios.

La entidad deportiva de la cilla marinera fue distinguida por su trabajo continuado en la promoción de deportes náuticos, la formación de base y la participación en competiciones de alto nivel.

No fue el único premio que se marchó hasta Santa Pola. En la votación popular, elegida por los ciudadanos a través de la web, el karateka Aitor Ruiz fue el ganador.

Por otro lado, Lucía Navarro y Nicolás Iborra fueron escogidos como mejores deportistas de la temporada. Iván José Cano se llevó el premio como mejor deportista en diversidad funcional y Alejandra Quereda, de gimnasia rítmica, fue la mejor técnico.